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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/23/49301.html

Общество

Дорожники Поморья готовят зимники к лету

Дорожники Поморья готовят зимники к лету
© PressFoto/ alina Goreeva
Общая протяжённость автомобильных зимников Архангельской области – 354 километра. При этом в Мезенском и Лешуконском районах они составляют одну пятую часть всей сети автодорог.

Для жителей Каменки зимник от Кимжи играет роль единственной дорожной связи с большой землёй в тот период , когда переправа через Мезень либо ещё не наморожена, либо уже закрыта до наступления летней навигации.

В нынешнем сезоне эта 40-километровая трасса существенно улучшена: расчищена полоса отвода, обустроены канавы.

Другой автозимник, Каменка–Долгощелье, связывает Мезень с большим и населённым рыбацким селом, где отсутствует даже устойчивая мобильная связь. Сейчас на дороге продолжаются работы по улучшению проезда, проводится отсыпка болотистых участков, укладка водопропускных труб.

Продолжается обустройство зимника Лешуконское–Койнас–Зубово–Латьюга (до границы с республикой Коми) в Лешуконском районе. Нынешней зимой на эту дорогу дополнительно завезена песчано-гравийная смесь, работы продолжаются, в том числе, в районе деревни Пылема. В летнее время будет проведена отсыпка дороги.

Перед специалистами Мезенского дорожного управления поставлена задача: в ближайшие годы обеспечить здесь круглогодичный проезд. Эта трасса – единственная, соединяющая райцентр с тремя муниципальными образованиями с общим населением в несколько тысяч человек. Именно по этой дороге завозятся продукты, топливо, обеспечивается пассажирское сообщение, сообщает министерство транспорта Архангельской области.

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