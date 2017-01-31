80 лучших людей Архангельской области: Виктор Петров

«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Символично, что сегодня, в День защитника Отечества, мы расскажем о настоящем герое – Викторе Петрове. В 20 лет он, гвардии сержант, за подлинную отвагу был удостоен звания Героя Советского Союза.

Когда я прочел о подвиге Виктора Михайловича Петрова, то, признаюсь, даже не поверил. Вы только представьте: в апреле 45-го в Берлине этот юный боец за шесть дней уничтожил 87 (!) немецких солдат и 4 офицеров и лично пленил 65 (!) фашистов. И это не блокбастер вроде «Рэмбо» или «Терминатора». Это сделал простой паренек из Костромской области. Звание Героя Советского Союза он получил сразу по окончании войны – 27 июня 1945 года.

А еще раньше, в январе 1945 года, молодой разведчик был награжден орденом Славы 3-й степени. Красноречиво написал о нем историк А.Цветков: «29 апреля взвод разведки сержанта Петрова в составе батальона Савицкого с боем ворвался на окраины Берлина. Немецкие части не успели оказать сопротивления - так отчаянно теснили их разведчики. Но подняв, что против них действует лишь горстка храбрецов и без поддержки артиллерии, перешли в наступление. Над взводом нависла угроза окружения. Начался тяжелый уличный бой. Каждый подвал - дот, каждый дом - крепость. У разведчиков кончались гранаты. А в условиях уличного боя с автоматом долго не продержишься.

Отделение Петрова решительным броском выбило гитлеровцев из углового дома. Укрепились. Трофейные фауст-патроны оказались кстати: немцы бросили на дом танки. Виктор Петров, предельно близко подпустив головной танк, тщательно прицелился... Ткнувшись стволом орудия в стену, танк замер, а через секунду был объят пламенем. Немецкие пехотинцы прижались к стенам дома, залегли, поджидая другие машины, ведя беспорядочную стрельбу.

Петров приготовился встретить и второй танк фауст-патроном, но вдруг почувствовал острую боль в руке. "Ранен", - мелькнула мысль. Но танк был уже близко. Вот он развернул орудие в сторону балкона... Но и второй фауст-патрон Петрова попал точно в цель, и фашистский танк остановился. На противоположной стороне улицы пылала третья вражеская машина. Через минуту оставшиеся два танка, развернувшись, покинули поле боя, бросив свою пехоту. А где-то за поворотом улицы уже нарастал гул советских механизированных частей».

После войны Петров несколько лет отслужил в Архангельском гарнизоне, а затем десятилетия работал водителем в одной из пожарных частей областного центра. Кстати, эта пожарная часть сегодня носит его имя.

Знакомые рассказывали про скромность Виктора Михайловича. Он и его супруга Александра Александровна долгие годы жили в панельной пятиэтажке на Комсомольской. Детей у Петровых не было, зато всегда были домашние животные. «Виктор Михайлович не любил рассказывать о своих подвигах, не носил орденов и вообще старался не выделяться, жил как обычный пенсионер», - так вспоминают соседи. А сегодня на этом рядовом архангельском доме висит такая же скромная, как наш герой, мемориальная доска…

…Как-то я проходил по Вологодскому кладбищу и издалека увидел красное пятно пожарной машины. «Неужели что-то горит?» - подумал я и прошел к центральной аллее. Но вместо пожара перед моим взором предстала такая картина: двое здоровых мужчин в «боевках»… прибирались на могилке. Делали они это тщательно и долго, как будто похоронен кто-то особенно близкий или родной. Этот близкий и родной человек – Виктор Михайлович Петров. Тот, что в 20 лет совершил героический подвиг в Берлине, а в мирные годы ежедневно выезжал на тушение пожаров в Архангельске. И, несмотря на то, что у Петровых не осталось потомства, его могила никогда не будет заброшена…