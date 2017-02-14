В Соломбале построят научно-лабораторный корпус Института экологических проблем

Закончено проведение госэкспертизы проекта строительства научно-лабораторного корпуса Института экологических проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук.

Четырехэтажное здание научно-лабораторного корпуса будет построено в Соломбальском округе, его общая площадь составит 5 480 квадратных метров.

В корпусе разместятся лаборатории института, помещения Российского музея центров биоразнообразия, ботанический сад при лаборатории экоаналитических исследований, актовый зал для проведения научных симпозиумов и зал ученого совета, а также административные, технические и подсобные помещения.

В новых лабораториях научные сотрудники института смогут работать над программами изучения и прогнозирования изменений климата, развитием технологий мониторинга, исследованием антропогенных и естественных трансформаций окружающей среды, а также созданием систем экологической и сейсмической безопасности Арктики, развитием рационального природопользования и экологически безопасных технологий.