В Новодвинске наградили победителей всероссийской олимпиады школьников Фото пресс-службы администрации Новодвинска 21 февраля состоялось награждение победителей, призёров и лауреатов городской учебно-исследовательской конференции «Познание и творчество». Также были вручены дипломы победителям муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Начальник отдела организации образования Дарья Попова отметила и педагогов, внёсших личный вклад в достижения учеников.



Учебно-исследовательская конференция «Познание и творчество» проходила с 07 по 13 февраля. Работало 8 секций по направлениям: точные науки, искусствоведение, экология, обществознание, краеведение и гуманитарные науки. Оценивали работы 24 эксперта – педагоги образовательных организаций г. Новодвинска. В конференции приняли участие 47 обучающихся, предоставивших работы. По результатам дипломы I степени получили восемь участников мероприятия,диплом II степени - девять, диплом III степени - пять, диплом лауреата - три ученика. 19 лучших работ направлены на областную учебно-исследовательскую конференцию «Юность Поморья», которая пройдет 25 марта.



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года по 23 учебным предметам проходил в школах Новодвинска с 16 по 28 ноября. В нём принимали участие школьники города с 07 по 11 класс. В целом, в муниципальном этапе олимпиады приняли участие 950 учащихся. В соответствии с распоряжением заместителя главы муниципального образования «Город Новодвинск» по социальной политике от 18 декабря 2015 года № 11/133 «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года» победителями стали 65 человек, призёрами – 122, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.





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