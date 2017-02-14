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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/22/49295.html

Общество

В Северодвинске пройдут Масленичные гуляния

В Северодвинске пройдут Масленичные гуляния
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Гуляния будут проходить 26 февраля на нескольких площадках города. Центром праздника традиционно станет площадь Победы, там события развернутся в 12.00. В этом году будут представлены различные игровые программы:

- соревнования по хоккею с мётлами. Это командная игра, собравшая в себе элементы хоккея и футбола: вместо шайбы - мяч, а вместо клюшки - метла. Игра, по мнению организаторов, очень интересная и весёлая, она никого не оставит равнодушным. Регистрация проводится на сайте молодежьсеверодвинска.рф  в разделе «Заявки на участие»;

- соревнования по перетягиванию каната среди городских федераций единоборств.  Организатором выступает отдел физической  культуры и спорта администрации. В 12.00 - детские команды секции каратэ; в  13.00 -  команды федераций единоборств;

- игровая площадка «Блинные потешки», которую готовит центральная библиотека им. Н.В. Гоголя;

- игровая площадка «Масленичные заигрыши» от военно-исторического клуба «Северная Двина».

На площади Победы будет организована выездная торговля, северодвинцы и гости города смогут попить чай с вкусными блинами.

В 14.00 от площади Победы в Парк культуры и отдыха с песнями и скоморохами отправится масленичный поезд. Гуляния перенесутся на следующую площадку. В парке будет организован блинный базар, подведение итогов конкурсов «Снежные фигуры-2017» и «Сударыня Масленица».

В Парке будут работать следующие площадки:

-  «Дерево желаний», у которого можно попросить исполнить загаданное. Надо повязать цветную ленточку, и желание обязательно сбудется;

-  «Стена прощения» - импровизированное место, где можно попросить прощения;

- «Масленичный столб» - одно из самых популярных забав на Масленицу. Как всегда на этой площадке можно испытать себя на прочность и побороться за призы;

- «Городище». Это - потешные бои с мягким оружием, народные игры и забавы, бои «стенка на стенку», фотозоны. Площадка будет работать с 12.00 до 16.00. Завершится она театрализованным представлением с танцами, историческим фехтованием, огненным шоу и традиционным сжиганием чучела Масленицы;

- «Мотокросс». На этой площадке можно будет покататься на санях, «мотоолене», «мотособаке», снегоходе и квадроцикле;

- стрелковый тир «За Родину!» - эту программу готовят на автодроме парка. Желающим предоставят массу габаритных пневматических копий стрелкового орудия;

- лазертаг - увлекательная современная и высокотехнологичная спортивная игра, происходящая в реальном времени и пространстве;

- «Ты - не валенок!». Площадка организованна журналистами первого круглосуточного телеканала «Свой регион» и газеты «Северный рабочий». Это - соревнования по метанию валенок. Победителей ждёт угощение чаем с блинами.

В этот же день с 11.30 до 14.00 народное гуляние «Широкая Масленица» пройдёт на площади Г.Л. Просянкина (о. Ягры).

С 11.30 до 13.30 развернётся работа детского спортивно-игрового городка (конкурсы: «Бег на ходулях», «Бой мешками», «Перетягивание каната», «Поднятие гири», «Бег в мешках»). В 11.50 прозвучит радиоблок «Масленица пришла, отворяй ворота». В 12.00 - открытие народных гуляний, которые начнутся с пролога «Скоморошья  зазывальная», вывоза Масленицы на санях, песенного блока и флеш-моба «Весну закликаем». В 12.30 состоятся подведение итогов и награждение участников конкурсов снежных фигур «Широкая Масленица» и «Чучело Масленица». В 12.45 стартует концертно-танцевальный блок «А мы Масленицу повстречали, Зиму провожали», в котором участвуют коллективы НТЦ «Звёздочка». В 13.05 пройдёт спортивно- игровой блок «Молодецкие забавы», в 13.35 - танцевальный «На Масленицу пой, пляши, веселись от души!». В 13.50 гуляния завершатся прощанием с Масленицей.

В Приморском парке (на территории набережной в районе бульвара Строителей, 5) с 13.30 до 15.00 состоится театрализованное представление, которое подготовило агентство «Праздник».

В этом году к городскому празднику присоединится ещё одно творческое пространство. Площадка будет располагаться у торгового комплекса «Гранд». Программа пройдёт с 12.00 до 15.00. Организатором выступило агентство праздников «Восторг». В программе - народные гуляния; ярмарка изделий ручной работы; продажа выпечки, блинов и чая; игра по станциям «Поморские забавы» от  реабилитационного центра «Солнышко»; фотосессия для гостей. В конце мероприятия будут подведены итоги конкурса снежных фигур.

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