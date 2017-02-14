Новый подрядчик будет "спасать" перинатальный центр Фото пресс-службы правительства области Работы по строительству одного из важнейших объектов в регионе будут возобновлены в течение двух недель. Перинатальный центр на 130 коек строится в Архангельске с октября 2014 года по региональной программе модернизации здравоохранения.



В августе 2017 года широкопрофильная медицинская клиника для оказания консультации, лечения и реабилитации беременных и родивших женщин, а также новорожденных детей должна быть сдана в эксплуатацию.



К сожалению, в конце 2016 года темпы работы на данном объекте стали «затухать» из-за нестабильного финансового положения подрядной организации. В конце января 2017 года заказчик строительства перинатальных центров в России – госкорпорация «Ростех» – объявила о смене подрядчика в нескольких регионах, в том числе и в Архангельской области.



На днях генеральный подрядчик ООО «РТ-СоцСтрой» объявил о подписании договора с компанией ООО «Строительно-монтажное управление № 1» для завершения работ на перинатальном центре.



По словам министра строительства и архитектуры Архангельской области Михаила Яковлева, новый подрядчик входит в строительный холдинг, занимавшийся реализацией объекта, а потому должен максимально активно включиться в работу и оперативно организовать весь производственный процесс.



Представитель подрядчика подтвердил готовность завершить основные строительно-монтажные работы в согласованные сроки. Для этого строители планируют значительно увеличить численность рабочих на объекте.



С целью окончательного утверждения всех достигнутых договоренностей и строгого соблюдения подрядчиком плана-графика в ближайшее время будет проведено рабочее совещание с представителями всех организаций, участвующих в проекте, сообщает министерство строительства и архитектуры Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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