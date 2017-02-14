В Архангельске состоялся показ фильма "Книга памяти" Фото пресс-службы администрации Архангельска В рамках фестиваля творческой молодежи «Помним. Гордимся. Верим» в интеллектуальном центре САФУ состоялся показ фильма «Книга памяти». В мероприятии принял участие исполнительный директор Союза городов воинской славы Валерий Емец. - Дорогие друзья, мне очень приятно от имени Союза городов воинской славы приветствовать вас на героической архангельской земле. С 2009 года Архангельск носит почетное звание – город воинской славы, и с этого времени он занимает достойное место в ряду 45 городов, удостоенных этого звания. В Архангельске на высоком уровне проводится работа по патриотическому воспитанию молодежи. Отрадно, что уже в седьмой раз в городе проходит патриотический фестиваль, в котором с каждым годом все больше участников. У нас родилась идея 7 мая на Поклонной горе у центрального музея Великой Отечественной войны провести слет-конкурс победителей фестивалей в городах воинской славы. Мы ждем представителей Архангельска и сделаем все, чтобы поездка была незабываемой, - подчеркнул Валерий Емец.



Представитель комиссии по работе с ветеранами войны и военной службы городского совета ветеранов Леонид Михайлович Тарутин не пропускает мероприятия фестиваля.



- Мне нравится, что молодежь городов, носящих столь высокое звание, как город-герой, город воинской славы, объединяется в едином порыве патриотизма, любви к своему Отечеству, – подчеркнул ветеран. – Радует, что молодежь бережно хранит героические страницы прошлого родного города.



Картина стала частью проекта «Телевизионная Книга Памяти», в рамках которого для школьников Архангельской области создаются наглядные видеоуроки. Документальная лента посвящена событиям, происходившим в Архангельске в годы Великой Отечественной войны. Впервые в истории регионального телевидения в фильме использовались масштабные сцены, снятые при помощи реконструкторов той эпохи.



По словам режиссера фильма Александра Антонова, в фильме показана работа госпиталей, история союзных конвоев, голод и бомбёжки, работа контрразведчиков, - сообщает пресс-служба городской администрации.



- Этот фильм - дань памяти подвигу советских солдат, людям, которые ковали победу в тылу. Я горжусь, что живу в таком героическом городе – городе воинской славы, - не смогла сдержать эмоций, после просмотра, студентка Мария Глазачева. Нашли ошибку? Выделите текст,

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