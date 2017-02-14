Северодвинцы построили в Норвегии огромную ледяную арену

Участники сборной «Тайболы» вместе с командой норвежского скульптура Педера Истада возвели ледяную арену, суммарный вес которой составил примерно 185 тонн.

На минувшей неделе в норвежском городе Киркенес завершился 13-й фестиваль «Баренц-Спектакль», одним из главных событий которого стало социально-культурное шоу «Суд века». Для него и понадобилась ледяная арена.

Строительство шло в течение двух недель без выходных, с активным применением тракторов, погрузчиков, мини-экскаваторов и тяжелых грузовиков.

После завершения работ были смонтированы звуковые и световые системы. На два ледяных экрана транслировались выступления спикеров и видео-арт, а финальный день украсили выступления музыкантов.

— По заверениям Педера Истада, это самый крупный объект изо льда в Норвегии. Вместе его командой мы поставили свой первый «ледяной» рекорд. Мне понравилось, что арена была открыта для гостей и подсвечена в течение всех фестивальных дней. Внутри создаётся совершенно невероятное ощущение, как будто вас перенесли в сказку. Надеюсь, что наш ледяной замок послужит людям и после завершения «Баренц-Спектакля», – поделился впечатлениями организатор фестиваля «Тайбола» Илья Кузубов.

Суть шоу «Суд века» заключалась в том, чтобы творчески обыграть реальный судебный процесс, который пройдёт чуть позже в норвежской столице Осло. Ряд природоохранных организаций подали иск против правительства Норвегии с целью запрещения добычи нефти на шельфе Баренцева моря.

В шоу приняли участие представители нефтедобывающей отрасли Норвегии, учёные, экологи, писатели, общественные активисты, сотрудники администрации города Киркенеса. Приговор выносили зрители путём прямого голосования. В результате сторонники бережного отношения к природе победили, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.