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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/22/49280.html

Общество

В Северодвинске отменен карантин по гриппу и ОРВИ

В Северодвинске отменен карантин по гриппу и ОРВИ
Карантинно-ограничительные мероприятия были введены в Северодвинске 18 января. Они затронули 16 общеобразовательных организаций, были временно приостановлены занятия в 39 классах.

По информации управления образования, максимальный процент заболеваемости ОРВИ и гриппом был зафиксирован 30 января и составил 9,7%. С 7 февраля отмечалось стабильное снижение числа заболевших, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

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