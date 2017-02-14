По информации управления образования, максимальный процент заболеваемости ОРВИ и гриппом был зафиксирован 30 января и составил 9,7%. С 7 февраля отмечалось стабильное снижение числа заболевших, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
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Среда, 22 февраля, 23:51
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/22/49280.html
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В Северодвинске отменен карантин по гриппу и ОРВИ
Карантинно-ограничительные мероприятия были введены в Северодвинске 18 января. Они затронули 16 общеобразовательных организаций, были временно приостановлены занятия в 39 классах.
По информации управления образования, максимальный процент заболеваемости ОРВИ и гриппом был зафиксирован 30 января и составил 9,7%. С 7 февраля отмечалось стабильное снижение числа заболевших, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
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