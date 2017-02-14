В столице Поморья пройдёт турнир любителей зимней рыбалки Фото предоставлено Анной Резвой 26 февраля в 11 часов в Архангельске на Сульфате состоится открытый окружной конкурс «Рыболов». Организатором выступает Совет отцов Северного округа при поддержке регионального центра патриотического воспитания, ТОС «Кемский», регионального штаба «Юнармии». В рамках большого семейного праздника помимо рыболовного турнира для детей и их родителей будет организована интересная развлекательная программа: соревнования по стрельбе из пневматических винтовок, скоростному бурению льда и другие. Также на празднике будет представлена выставка «Оружие Победы».



Цели и задачи конкурса – приобщение к занятиям активными видами отдыха, профилактика асоциальных явлений, укрепление института семьи, повышение роли отцовства.



Победители получат грамоты и призы от администрации Северного округа, центра «Патриот» и сети магазинов «Улов». Нашли ошибку? Выделите текст,

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