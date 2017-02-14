В столице Поморья пройдёт турнир любителей зимней рыбалки

В рамках большого семейного праздника помимо рыболовного турнира для детей и их родителей будет организована интересная развлекательная программа: соревнования по стрельбе из пневматических винтовок, скоростному бурению льда и другие. Также на празднике будет представлена выставка «Оружие Победы».
Цели и задачи конкурса – приобщение к занятиям активными видами отдыха, профилактика асоциальных явлений, укрепление института семьи, повышение роли отцовства.
Победители получат грамоты и призы от администрации Северного округа, центра «Патриот» и сети магазинов «Улов».