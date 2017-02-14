В центре «Патриот» пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества

В Архангельске в этот день на базе регионального центра патриотического воспитания состоится ряд мероприятий, посвященных Дню воинской славы России. Торжественные мероприятия начнутся в 15 часов с праздничного концерта, в рамках которого состоится открытие областной акции «Вахта памяти – 2017», награждение поисковиков, а также вручение родственникам солдат Великой Отечественной войны копий наградных документов.
В этот же день будут подведены итоги традиционного конкурса сочинений на тему: «Кто он, неизвестный солдат?», военно-исторических игр, названы победители областного конкурса журналистских работ, посвященных службе в армии.
Кроме этого, в фойе учреждения будет работать выставка «Оружие Победы», передвижная музейная экспозиция Регионального отделения «Поисковое движение России», фотовыставка «Дервиш – 75», фотовыставка, посвященная 10-летию поискового отряда «Факел» (Пинежский район).