В центре «Патриот» пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества 23 февраля отмечается День воинской славы России – «День защитника Отечества». Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России является нерабочим днем. В Архангельске в этот день на базе регионального центра патриотического воспитания состоится ряд мероприятий, посвященных Дню воинской славы России. Торжественные мероприятия начнутся в 15 часов с праздничного концерта, в рамках которого состоится открытие областной акции «Вахта памяти – 2017», награждение поисковиков, а также вручение родственникам солдат Великой Отечественной войны копий наградных документов.



В этот же день будут подведены итоги традиционного конкурса сочинений на тему: «Кто он, неизвестный солдат?», военно-исторических игр, названы победители областного конкурса журналистских работ, посвященных службе в армии.



Кроме этого, в фойе учреждения будет работать выставка «Оружие Победы», передвижная музейная экспозиция Регионального отделения «Поисковое движение России», фотовыставка «Дервиш – 75», фотовыставка, посвященная 10-летию поискового отряда «Факел» (Пинежский район).



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