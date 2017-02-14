В Архангельске прошел конкурс стендовых моделей На состоявшемся 19 февраля областном конкурсе-выставке стендовых моделей в номинации «Флот» в средней возрастной категории обучающиеся Дворца детского и юношеского творчества завоевали три медали: золотую – Максим Пекарский, серебряную – Дмитрий Соловьев, бронзовую – Валентин Громов. Третье место в конкурсе также заняли Виктор Пестов (номинация «Авиация») и Максим Бондарев (номинация «Бронетехника»). Конкурс традиционно проходит в канун Дня защитника Отечества и вносит определённый настрой в жизнь Дворца детского и юношеского творчества. Ребята, зная о предстоящей выставке, с особым азартом работают над своими моделями, стараются продумать все до мельчайших деталей. И здесь нет необходимости лишний раз говорить о патриотизме – он во всем: в желании изучать историю Отечества, то, как развивалась военная техника, какова роль авиации, флота в деле защиты Родины, патриотизм – в непосредственном создании копий военных самолетов, танков, кораблей. Юные моделисты самозабвенно погружаются в технические тонкости прототипа, стремясь передать все до мелочей. И это уже не просто физический труд, а вложение своих идей, своего восприятия мира, даже чувств, если хотите. Потому, выставляя свои модели, они не скрывают гордости за свое детище – и даже не столь важно как оценит модель жюри, важно: «Я сделал это!»



В нынешнем году представили свои работы более 80 участников разных возрастов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Холмогорского и Приморский районов.



Рассказывает Любовь Леонидовна Гаспаревич, методист ГБОУ «ДДЮТ»: «Цель нашего конкурса – развитие у подростков и молодежи интереса к техническому творчеству, развитие у них творческих способностей, практических умений и навыков. Безусловно, это и военно-патриотическое воспитание молодежи, популяризация стендового моделизма. А еще, конкурс дает возможность обмениваться опытом, что очень важно для творцов.



В этом году на конкурсе было представлено свыше 170 моделей техники. В рамках мероприятия проведены стендовая выставка, выставка образцов стрелкового оружия, показательные выступления по «Воздушному бою», показательные запуски ракет, заезды на радиоуправляемых машинах.





Отдельная благодарность спонсорам, которые оказали помощь в виде подарочных сертификатов, моделей от производителей «Звезда», «Моделист», «IMC», это – магазины «Навигатор Хобби», «ВМасштабе».



К слову сказать, подарки от спонсоров пришлись моделистам-умельцам по душе. Уж они-то знают, чем теперь можно заняться в свободное время. Получила подарки за свои модели и единственная девочка-победительница, которая сумела завоевать три медали в разных номинациях, это Алена Цыбина, ученица Воскресной школы Храма Святой Великомученицы Варвары. Опередил её в по количеству медалей только Марк Неумоин из Северодвинского ЦЮНТТ. Марк завоевал две золотые и две серебряные медали. Нашли ошибку? Выделите текст,

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