В столице Поморья отметили День северного оленя Фото пресс-службы САФУ Этот праздник нельзя назвать радостным, ведь уникальный вид был занесен в Красную книгу Архангельской области 17 февраля 2015 года. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме вымирания диких оленей, в Архангельской области был проведен творческий конкурс. Люди со всей области присылали свои плакаты, игрушки, видеоролики и литературные произведения, посвященные проблеме вымирания диких северных оленей.



Итоги конкурса были подведены в Интеллектуальном центре – научной библиотеке САФУ, где в рамках Дней Арктики открылась выставка «Живой символ Севера». На экспозиции представлены лучшие работы участников творческого конкурса.



Еще в 80-е годы XX века на территории Архангельской области насчитывалось поголовье диких оленей около 17 тысяч особей. Последние исследования показали, что эта цифра снизилась практически в 11 раз и сейчас в регионе насчитывается всего полторы тысячи особей. Основными угрозами для оленей остаются браконьерство и вырубка северных таежных лесов, в которых обитает этот вид.



Своими творческими работами на проблему исчезновения дикого северного оленя откликнулись 1300 жителей Поморья. Участников и организаторов конкурса поблагодарил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Константин Доронин.



Победители конкурса получили дипломы и памятные сувениры. С выставкой «Живой символ севера» вы можете ознакомиться в аудитории 301 Интеллектуального центра – научной библиотеки имени Е. И. Овсянкина, сообщает пресс-служба САФУ. Нашли ошибку? Выделите текст,

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