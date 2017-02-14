В Архангельске прошёл вечер дружбы фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» Фото пресс-службы администрации Архангельска Уже в седьмой раз Архангельск принимает делегации городов воинской славы и городов-героев на фестивале творческой молодежи «Помним. Гордимся. Верим». В уютном зале АГКЦ состоялся вечер дружбы творческой молодежи из городов – героев и городов Воинской славы. Максим Колесник из Севастополя в Архангельске не впервые.



- Я уже второй год принимаю участие в фестивале. Восхищен старинным северным городом, где у меня появилось много друзей. Фестиваль проходит в преддверии Дня защитника Отечества, который имеет для нас большое значение. Именно жители городов-героев и городов воинской славы вложили самый существенный вклад в защиту рубежей страны от неприятеля в годы Великой Отечественной войны. Я привез для выступления в жанре художественное слово стихотворение Константина Симонова «Горят города». Это моя дань памяти подвигу героев-земляков, - отметил Максим Колесник.



Александр Степкин приехал из города Старый Оскол. Юноша впервые принимает участие в патриотическом фестивале.



- Я очень рад побывать в столице Поморья на таком замечательном фестивале. Молодое поколение с трепетом относится к подвигам, совершенным нашими дедами. Архангелогородцы с гордостью говорят о славных страницах истории Севера. Здорово, что Архангельск – город воинской славы стал центром объединения талантливой молодежи в фестивале «Помним. Гордимся. Верим», - подчеркнул участник фестиваля.



На мероприятии состоялось знакомство с делегациями городов России. Гости фестиваля аплодировали делегациям из городов-героев Санкт-Петербурга, Севастополя и молодежи городов воинской славы: Луге, Полярному, Туапсе, Пскову, Твери, Вязьме, Наро-Фоминску, Великим Лукам, Старому Осколу, Великому Новгороду, Феодосии, Архангельску.



Заочно в фестивале примут участие представители городов Белгорода, Ельца, Анапы, Колпино, Воронежа, Хабаровска, Петрозаводска.



Гости представляли свое творчество яркими артистическими номерами, а зрители подпевали, провожали каждый номер бурными аплодисментами.



Уже вскоре пройдут конкурсы исполнительского художественного творчества «Любовью к Родине едины» и конкурсы молодежных патриотических акций и мероприятий патриотической направленности.



В День защитника Отечества в областном театре Драмы состоится гала-концерт, на котором будут объявлены имена победителей фестиваля, - сообщает пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

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