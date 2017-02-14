Свежий номер "Правды Севера" - уже в киосках В центре внимания журналистов – самые яркие события, произошедшие в регионе за минувшие две недели. На минувшей сессии депутаты областного Собрания утвердили изменения в бюджет региона. Повод, казалось бы, радостный – в регион поступили дополнительные дотации из федеральной казны. Но стало ли денег больше? Об этом вместе с экспертами размышляет обозреватель «Правды Севера» в корреспонденции «Денег много не бывает».



«Комбинат имени Закона» – это заголовок еще одного журналистского материала, связанного с законодательной работой. Только на этот раз журналисты «Правды Севера» посмотрели закулисье в котором работают депутаты Госдумы.



Почему в Архангельске что ни долгострой, то уголовное дело, и кому ещё должны написать дольщики областного центра, чтобы наконец увидеть свои квадратные метры? Об этом читайте в журналистом расследовании «Что им стоит дом расхитить?».



В Архангельске на рынке такси сложилась парадоксальная ситуация – компаний, занимающихся пассажирскими перевозками много, а вызвать машину, когда она необходима, всё чаще бывает невозможно. Почему так происходит? Свой взгляд по этому поводу высказали директор первого архангельского такси, водитель, который работает официально, и нелегал. Также свою точку зрения озвучило областное министерство транспорта.



Добрых полгода в России не утихают страсти вокруг семейных побоев. Тема возникла в июле 2016‑го, когда отменили уголовную ответственность за любые побои, впервые нанесённые постороннему человеку. За то же самое в отношении близких людей по‑прежнему приходилось отвечать по всей строгости УК РФ. Вопросы, которые заставили задуматься родителей по всей стране, в «Правде Севера» разъясняет судья Архангельского областного суда Владимир Ротькин.



Жители Архангельска и других городов и сёл области стали замечать на своих кухнях непрошеных гостей с усами. А ведь казалось, что они исчезли навсегда… Почему вернулись эти ужасные насекомые? Погостить или насовсем? О тараканьей угрозе рассказывает учёный-энтомолог, доктор биологических наук, проректор САФУ по научной работе Борис Филиппов.



В репертуаре Архангельского театра драмы появился камерный спектакль – «Две дамочки в сторону Севера». О том стоит ли его смотреть и почему, читайте в специальной подборке газеты, в которой даются и другие советы чем заняться в свободный день.



27 февраля исполняется 70 лет художественному руководителю Северного русского народного хора Светлане Игнатьевой. «Правде Севера» она дала обстоятельное интервью под названием «В хоре я ещё младенец».



Продолжает «Правда Севера» публикации, посвященные своему столетию. На этот раз ведущий рубрики Сергей Доморощенов рассказывает об Иване Бенце, который был главным редактором «Правды Севера» в1995–2001 годах. 20 февраля ему исполнилось 65 лет. Сейчас Иван Васильевич Бенца – генеральный директор Ассоциации СМИ Северо-Запада.



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