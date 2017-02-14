В ЗАГСах Архангельской области отметят Масленицу Масленица на Руси - весёлый праздник, который стал символом весеннего природного обновления и ожидания добрых перемен. Масленичная неделя богата на различные мероприятия и сотрудники территориальных отделов ЗАГС Архангельской области также решили не остаться в стороне и сделать её запоминающейся для всех посетителей. Так, в Архангельском, Няндомском и Лешуконском отделах ЗАГС в Масленицу для молодоженов проведут шуточные обрядовые поздравления, а для всех гостей учреждения будет работать выставка-экспозиция, посвященная празднику.



В Приморском и Новодвинском ЗАГСах новобрачных угостят вкусными блинами, которые, как известно, являются на Руси символом солнца, крепких браков и здоровых детей.



Для придания особенного русского народного колорита в Шенкурском, Холмогорском, Вельском отделах откроются выставки, рассказывающие о традициях, обрядах, ритуалах масленичной недели и русской свадьбы.



В Красноборском отделе в Масленицу посетителей ждут не только горячие ароматные блины, но и песни и пляски вместе с участницами Красноборского народного фольклорного хора.



Занимательные и познавательные экскурсии для школьников на тему «Широкая Масленица» проведут в Верхнетоемском, Виноградовском, Ленском, Котласском отделах. В игровой форме ребятам расскажут о масленичных и свадебных традициях.



Выставки детских рисунков, поделок, сочинений и других творческих работ, приуроченных к Масленице можно увидеть в помещениях Каргопольского, Мирнинского, Устьянского, Онежского, Пинежского и Вельского отделов. Нашли ошибку? Выделите текст,

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