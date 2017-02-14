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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/21/49256.html

Общество

Первый поисковый отряд «Пионеры» сформирован в Приморском районе

Первый поисковый отряд «Пионеры» сформирован в Приморском районе
Фото пресс-службы центра "Патриот"
Накануне Дня защитника Отечества в Бобровской средней школе состоялось торжественное посвящение в поисковики. Еще в сентябре прошлого года в Приморском районе был сформирован первый поисковый отряд под говорящим названием «Пионеры». В его составе 12 мальчишек и девчонок. В торжественной обстановке они зачитали клятву поисковика, получили нашивки, шевроны и отличительный флаг. Помимо этого в школе состоялся традиционный конкурс «Смотр строя и песни».

Шевроны, нашивки и флаг командиру отряда вручила председатель регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена Недзвецкая. «Сегодня у вас знаменательный день. Хочется пожелать, чтобы ваши руки всегда находили солдатские медальоны, поднимали солдат, которых, поверьте, до сих пор ждут в городах и селах, которые очень хотели вернуться домой, но по воле судьбы остались на полях сражений», - сказала Елена Недзвецкая. Руководит поисковым отрядом «Пионеры» учитель истории и обществознания Дмитрий Ханталин.

В рамках торжественного мероприятия ему было вручено удостоверение руководителя отряда, а также медаль «Поискового движения России» за активную работу на летней профильной смене «Нам память досталось в наследство» и за участие в учебно-тренировочной экспедиции в Карелию. «Направление деятельности нашего отряда военно-патриотическое и поисковое. Оно объединяет сразу и туристическую, и спортивную, и интеллектуальную, и политическую направленности. В нашей школе есть отдельный класс для проведения разного рода занятий и уроков на патриотические темы. Создан музей, где представлены экспонаты с различных поисковых экспедиций. Прежде всего, это личные вещи бойца. На достигнутом останавливаться не собираемся. Обязательно будем принимать активное участие в поисковых экспедициях и уже готовимся к профильной смене в лагере «Орленок», - рассказал Дмитрий Ханталин. 

Кроме посвящения ребят в поисковики в школе состоялся традиционный конкурс «Смотр строя и песни». Восемь команд с 5 по 11 классы продемонстрировали строевую подготовку, умение маршировать и, безусловно, спели военную песню. По итогам соревнований первое место занял отряд «Правнуки» (7 класс), второе место отряд «Спецназ» (10-11 класс), третье место досталось отряду «Морская флотилия» (9 класс). Все участники получили грамоты, сладкие призы, а победители переходящий кубок, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".

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