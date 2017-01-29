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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/21/49254.html

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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Мария Пиккель

80 лучших людей Архангельской области: Мария Пиккель
Мария Владимировна Пиккель за свою долгую жизнь совершила два больших подвига. Профессиональный: фактически основала в Архангельске педиатрическую службу. И личный: воспитала оставшихся в ленинградскую блокаду сиротами шестерых приемных детей. А еще Мария Пиккель - один из лучших переводчиков Рильке в стране.

Когда в январе 2008 года Мария Владиимровна скончалась на 97-м году жизни, я, составляя некролог для сайта «Двина-Информ», не мог найти нужных слов, чтобы рассказать, какой это был Человек. В голову лезли банальности: профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой педиатрии, основатель педиатрической службы Архангельской области, Почетный гражданин Архангельска… Все это были регалии, слова, через которые невозможно понять, насколько многогранной, яркой и неповторимой женщиной была Пиккель.

Я понял эту личность позднее, когда общался с ее старшей приемной дочкой – легендарным врачом и профессором Татьяной Николаевной Ивановой. От нее я узнал, что Мария Пиккель никогда не имела своей семьи, а семьей для нее стали не только шестеро приемных детей, но и все дети Архангельской области. Ее, главного детского доктора, называли ангелом-хранителем. Она и была им, причем для всех, кто лечился у нее и просто соприкасался с ее богатой душой.

Мария Пиккель родилась в Гатчине под Петербургом, за 6 лет до революции. На ее долю выпало немало потрясений, она была свидетелем страшного и великого ХХ века. Репрессированный отец, высылка из Ленинграда, жизнь в Смоленске, домашнее образование. Архангельский мединститут она закончила с красным дипломом. Более 50 лет отдала научной, преподавательской и лечебной работе. Мария Владимировна - первая женщина-профессор, вышедшая из стен Архангельского медицинского института.

Она боролась с самыми сложными детскими болезнями: рахит, дистрофии, туберкулезный менингит, сепсис, хронические пневмонии. Кроме открытия кафедры педиатрии АГМИ, при ее непосредственном участии были созданы отделения нейроинфекции, инфекционный корпус для детей раннего возраста. Мария Владимировна стояла у истоков создания Областной детской клинической больницы.

Елена Руденс очень хорошо написала о Пиккель: «Я была ребенком, когда заболела, и разные врачи безуспешно пытались поставить мне диагноз. Наконец оказалась в детской областной больнице. В коридоре шептались: «Прием ведет профессор...» Седая женщина взяла мои пальчики в свои руки и назвала болезнь тотчас, с первого взгляда. Потом детская хворь ушла, организм сам справился с ней. Но в памяти осталось это – мои пальчики в руках доктора. И вспоминалось часто – всякий раз, когда доводилось слышать о бессилии врачебной диагностики».

Но Мария Пиккель была не только истинным врачом и настоящей матерью. В 90-е годы в Архангельске вышла ее книга переводов стихов Райнера Марии Рильке. Это один из самых сложных поэтов, которого, даже хорошо зная язык и имея чувство стиля, не так-то просто адаптировать. Для этого надо чувствовать природу вещей, уметь заглянуть в самую глубину души поэта-философа. У Пиккель это получилось. И в России о ней узнали еще и как об одном из лучших переводчиков Рильке.

Рассматривая фотографии, на которых изображена Мария Пиккель, невольно ловишь себя на мысли, что подобных людей уже вряд ли встретишь и в Архангельске и в России. Академик Дмитрий Лихачев писал: «Интеллигентность - это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям. Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать - тренировать душевные силы, как тренируют и физические. А тренировка возможна и необходима в любых условиях. Что тренировка физических сил способствует долголетию - это понятно. Гораздо меньше понимают, что для долголетия необходима и тренировка духовных и душевных сил».

Такое чувство, что Дмитрий Сергеевич сказал это о Марии Пиккель. А ее профессиональный, нравственный и жизненный подвиг достойны уважения и почитания. В 2011 году, к 100-летию со дня рождения издательство СГМУ выпустило книгу «Мое святое ремесло». Действительно, даже обыденное занятие, - ремесло и профессия, в руках волшебника Марии Пиккель стало святым…

Алексей Морозов, Сегодня 08:52

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Комментарии
Гленн, сегодня 10:06

Боже... с кем остаемся...

Дина, сегодня 10:11

Вечная память Марии Владимировне! Настоящая

На сегодня, сегодня 12:55

лучший текст рубрики! Молодец Алексей!

Мария Ефремова, сегодня 14:31

Горжусь тем, что наш Попечительский совет Архангельской областной детской больницы инициировал сбор подписей и всех необходимых материалов на звание Почетного гражданина Архангельска Марии Владимировны Пиккель. Мы встречались с ней. Великая женщина, заслужена великой памяти... М.А.Ефремова

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