Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях -26,-31°; днем -11,-16°; в южной половине области -5,-10°, ночью при пряснениях -13,-18°.
|
Новости дня
В столице Поморья пройдёт турнир любителей зимней рыбалки
В Архангельске у подростка найдены наркотики
В центре «Патриот» пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества
В Архангельске прошел конкурс стендовых моделей
|
Вторник, 21 февраля, 19:01
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/21/49253.html
|
21 февраля в Поморье температура воздуха ночью опустится до -31
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, ночью и утром туман. Ветер восточных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях -26,-31°; днем -11,-16°; в южной половине области -5,-10°, ночью при пряснениях -13,-18°.
|
Главное
Прокуратура: бар-ресторан "Паратов" размещается незаконноСегодня 10:52
«Аквилон-Инвест» успешно реализует самый масштабный градостроительный проект в АрхангельскеСегодня 10:14
80 лучших людей Архангельской области: Мария ПиккельСегодня 08:52
Были Павленко, Гармашов, Ковалев. Стал ЕвменовВчера 17:11
Культура на голодном пайкеВчера 14:22
Общество
В столице Поморья пройдёт турнир любителей зимней рыбалкиСегодня 17:16
В центре «Патриот» пройдут мероприятия ко Дню защитника ОтечестваСегодня 16:18
В Архангельске прошел конкурс стендовых моделейСегодня 16:04
В столице Поморья отметили День северного оленяСегодня 14:39
В Архангельске прошёл вечер дружбы фестиваля «Помним. Гордимся. Верим»Сегодня 12:07
Опрос
В столице Поморья пройдёт турнир любителей зимней рыбалки
В центре «Патриот» пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества
В Архангельске прошел конкурс стендовых моделей
В столице Поморья отметили День северного оленя
В Архангельске прошёл вечер дружбы фестиваля «Помним. Гордимся. Верим»
«Аквилон-Инвест» успешно реализует самый масштабный градостроительный проект в Архангельске
В Архангельске готовятся к региональному строительному форуму
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в январе 2017 года
На АЦБК прошел инспекционный аудит системы цепи поставки
"Единая Россия" проведет праймериз в Архангельске и четырех районах Поморья
Были Павленко, Гармашов, Ковалев. Стал Евменов
Депутаты на год. Архангельскую область ждут мини-выборы
За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор
Нарезали по-новому. Депутаты одобрили изменения границ избирательных округов
В Архангельске у подростка найдены наркотики
Архангелогородцы могут обнаружить в кранах зеленую воду
За сутки в Маймаксе произошло два пожара
В Северодвинске спасатели эвакуировали пострадавшую женщину
В Архангельске женщина незаконно проникла в квартиру зятя, чтобы забрать внука
В Архангельске пройдет турнир по волейболу «Надежды Севера»
В Северодвинске пройдёт хоккейный праздник «Студёный лёд»
Архангельские спортсмены отправились покорять Чемпионат мира по зимнему виндсёрфингу
В Новодвинске прошел конкурс "А ну-ка, парни!"
В Архангельске стартует новый проект «Северный хор в формате 6D»
В столице Поморья открылось рок-караоке
В Северодвинске пройдёт фестиваль джазовой музыки "Вдохновение"
В Архангельском музыкальном колледже выступит всемирно известная альтистка Анна Серова
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru