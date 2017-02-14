Соловецкие школьники вернулись с турнира по хоккею на валенках Фото с сайта администрации Приморского района Сборная соловецких школьников приняла участие в турнире по хоккею на валенках на Красной площади. Турнир по хоккею на валенках проходит в рамках традиционных состязаний по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси организованы Федерацией хоккея с мячом России и Русской православной церковью.



В турнире по хоккею на валенках приняли участие пять детских команд: Соловецкой школы, московских суворовцев, сборные воскресных школ Москвы, московского муфтията и Ленинградской области.



Соловецкая команда принимает участие в турнире на Красной площади второй раз.



В этом году юным соловчанам (в состав команды, кстати, включены и девочки), не удалось добиться высоких результатов. Но это, по словам хоккеистов, только повышает их интерес к занятиям русским хоккеем.



— Мы будем готовиться к следующим соревнованиям, – рассказывает Андрей Рудаков. – Как участники турнира мы получили призы от Патриарха Кирилла: грамоты, медали и иконы. Нам всё очень понравилось. Когда ещё поиграешь в хоккей на валенках на Красной площади?



Повысить своё мастерство хоккеисты смогут во время традиционного соловецкого хоккейного турнира на валенках, который в этом году пройдёт в рамках праздника «Соловецкие сполохи», - сообщает пресс-служба администрации Приморского района. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 15:25