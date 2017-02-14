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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/20/49245.html

Общество

Культура на голодном пайке

Культура на голодном пайке
Работники культуры Архангельска и области скандируют «Хватит это терпеть!» Служителей муз не устраивает крайне низкое жалование. Дошло до того, что они собрались бастовать.

Сложная ситуация с зарплатами возникла в культуре не вчера. Хотя поводом для острого разговора, состоявшегося на днях в Федерации профсоюзов области стали слухи об отмене «северных». Вообще тема отмены этих положенных нам по закону надбавок муссируется тоже не первый год и всегда вызывает очень острую реакцию со стороны трудящихся. Однако эксперты говорят, что это не более чем информационные вбросы, направленные на разведку общественных настроений. Как было три года назад с вопросом отмены ветеранских льгот. Но проблема с доходами культработников действительно есть и она не снимается годами.

Виктория (имя по просьбе респондента изменено) работает в одном из музеев Архангельской области. Говорит, что ее зарплата как научного сотрудника не превышает 20 тысяч рублей, а обычно выплачивается в размере 15-18 тысяч. Перспектива повышения весьма туманная, так продолжается последние три года. «Я понимаю, что в стране кризис и доходы областного бюджета сокращаются. Но мне тоже не хочется работать за копейки, выполняя работу с двойной нагрузкой. Идти работать в наш музей не торопятся, зная о низкой зарплате. Конечно, можно пойти торговать на рынок или совсем уехать из региона, но мне хочется заниматься любимым делом и получать за это нормальные деньги. Я слышала о грядущей забастовке. Если она состоится, я туда пойду. Тем более, если говорят о том, что могут убрать северные…»

На пленуме областной организации профсоюза работников культуры низкая зарплата стала главной темой для обсуждения. Ситуация в отрасли, по оценке профсоюзов, действительно, трудная. Несмотря на стремление руководителей выполнять «майские указы» Президента РФ, средняя заработная плата работников культуры в Архангельской области сегодня 25,5 тысяч рублей, что составляет около 68% от средней по региону(36 678 руб. в 2016 году). А у работников муниципальных учреждений и того меньше - всего 63%. Как рассказала председатель Архангельской областной организации профсоюза работников культуры Ирина Томилова, если из этой зарплаты сегодня будут вычитать северные надбавки, то она может скатиться до 15 000 рублей в месяц – практически, на грань прожиточного минимума.

Вопрос лишения северных заставил работников театров, библиотек, музеев содрогнуться. В кулуарах говорят о каких-то письмах, где сказано о решении суда, разрешающем платить минималку в размере 7500 с уже включенными туда северным и районным коэффициентом. По словам представителей с мест, социально ответственные руководители всеми силами стараются удержать планку минимальной заработной платы в своих учреждениях на уровне 12 700 рублей - то есть, МРОТ+ северные. Но далеко не у всех есть такая возможность, ведь фонд оплаты труда на 2017 год остался на уровне 2016 года, и из бюджета не будет выделено больше ни копейки.

Региональный минкульт возможность отмены северных отрицает. «Труд работников в местностях с особыми климатическими условиями, оплачивается в соответствии с Трудовым кодексом и законодательством РФ, – подчеркнула начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности министерства культуры Архангельской области Наталья Бурмина. – Заработная плата работников в конкретном учреждении культуры определяется системой оплаты труда и системой нормирования труда самого учреждения».

Министерство отмечает, что осуществляет ежемесячный мониторинг средней заработной платы работников учреждений культуры. По данным мониторинга за 2016 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 23 525 рублей.

Директор Архангельского театра драмы им.Ломоносова Сергей Самодов не считает ситуацию критической. В интервью "Двине-Информ" он отметил: "Средняя зарплата за 2016 год составила почти 30 тысяч рублей и поднялась по сравнению с 2015 годом. При сильно ограниченном бюджете стараемся найти возможности за счет стимулирующих надбавок, бальной системы и премий, отдельных оплат по арендным мероприятиям, поощрением самостоятельных работ артистов, договорами авторского подряда для работающими над премьерами, выполнением нашими сотрудниками в свободное от работы время подрядных работ, не входящих в должностные инструкции, поддерживать и заработные платы и находить дополнительные источники для заработка. Все выплаты производим без задержек. В дополнение могу сказать, что у нас действует коллективный договор, в котором в том числе прописаны меры социальной поддержки сотрудников".

Однако средняя зарплата – как средняя температура по больнице. Если директор учреждения получает 100 тысяч, а его замы и все руководство в пределах 60-80, то с учетом зарплаты рядового сотрудника в 15 тысяч, средняя «набегает» в 23-25. При этом в учреждениях культуры есть совсем «дешевые» специалисты, зарабатывающие менее 10 тысяч рублей. Да и зарплата ведущего артиста в 20-25 тысяч – тоже копейки, учитывая сложность профессии, выгорание и экономические факторы – инфляцию, растущие тарифы и так далее.

Что касается выхода на забастовку, то многие работники культуры боятся последствий. Сегодня ты вышел, покричал в микрофон, пожаловался, а завтра тебя твой же директор лишит премии, а то и вовсе уволит. Поэтому в массовую акцию протеста «кухонное недовольство» творческих деятелей вряд ли выльется.

Но проблема от этого замалчивания тоже никуда не денется, более того, она, как гнойный нарыв, со временем рискует превратиться в абсцесс или гангрену. А тут уже решение только хирургическое – отсечение. Только отсечение чего? Людей, которые итак работают за копейки, а при ухудшении финансовой ситуации, легко могут уйти в другую сферу? Или самих учреждений культуры, где сегодня зачастую ценные специалисты подменяются «практикантами со стороны», соглашающимися на низкое жалованье? В любом случае, недавнее профсоюзное заседание стало очередным звонком власти и обществу. Обратят на него внимание или нет, - тут все зависит от степени вовлеченности нашего руководства в проблемы людей.   

Алексей Морозов, Сегодня 14:22

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Комментарии
Вася, сегодня 15:12

люди-хлам для власти

МЧ, сегодня 16:01

Грядет всеобщее бескультурье?
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