В Архангельске на ЖД вокзале пассажиров угостят блинами 21 февраля на железнодорожном вокзале Архангельск будут отмечать Масленицу. С 14.00 до 15.00, перед отправлением поезда «Архангельск-Котлас», на высоком перроне все пассажиры и гости вокзала смогут бесплатно отведать румяных блинов с чаем, послушать песни и поводить хороводы вместе с артистами. Начальник вокзала Олег Ступин отмечает, что масленичные гулянья проводятся на вокзале уже второй год подряд и пассажиры просят сделать их доброй традицией. Цель праздника – порадовать гостей и жителей столицы Поморья, поднять настроение перед поездкой. Нашли ошибку? Выделите текст,

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