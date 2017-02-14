Читатели "Двины-Информ": свой бизнес открыть почти нереально На прошлой неделе "Двина-Информ" провела опрос среди читателей на тему открытия бизнеса в Архангельске, задав вопрос "Насколько сложно сегодня в Архангельской области открыть свой собственный бизнес?" Подавляющее большинство опрошенных (80 %) выбрали ответ "Открывать сегодня бизнес и сложно и невыгодно". 4 процента ответили, что есть некоторые сложности, но они незначительные, а еще 4 процента считают, что открыть свое дело в Архангельске достаточно просто. 9 процентов затруднились ответить. Нашли ошибку? Выделите текст,

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