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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/20/49238.html

Общество

Нелегальные автобусы исчезли из Архангельска

Нелегальные автобусы исчезли из Архангельска
Министерством транспорта Архангельской области проведена серьёзная работа по сокращению в регионе числа нелегальных автобусных перевозчиков. В областном центре на сегодняшний день все такие маршруты закрыты.

В июле прошлого года в России вступили в силу новые нормы Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность, в частности, за перевозку пассажиров автобусами без карт маршрутов.

Новые нормы, в разработке которых активно участвовало и министерство транспорта Архангельской области, позволили получить действенные механизмы борьбы с перевозчиками-нелегалами.

На сегодняшний день с улиц Архангельска исчезли ещё недавно активно функционировавшие нелегальные маршруты №№ 8, 55, 1у и 22у.

– Такой результат был достигнут в результате применения целого комплекса мер, среди которых – совместные рейды специалистов регионального минтранса с ГИБДД и УГАДН, в рамках которых производился арест и изъятие автобусов, – рассказал министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Региональный минтранс продолжает работу и с перевозчиками, которые соблюдают закон. Её цель – повышение качества и безопасности пассажирских автобусных перевозок.

Так, в документацию о проведении новых конкурсов для определения перевозчиков, которые будут проводиться в 2017 году, будут включены требования о наличии в автобусах оборудования для речевого и визуального оповещения пассажиров о маршруте движения транспортного средства (номер маршрута, названия начальных, промежуточных и конечных остановок), - сообщает пресс-служба правительства области.

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Комментарии
Саша, сегодня 13:03

Очень жаль, что не стало маршрутов, в частности 1У. Вместо того чтобы сокращать, лучше бы облегчали условия для работы пассажироперевозок. У нас на общественном транспорте, наверное 95% ездит, а вы его сокращаете ради 5 % кровососов

Хорошо, сегодня 13:39

но при чем тут областной Минтранс? Если "заказные" договорились с легальными и стали ездить на их маршрутах? И что там с нелегалами ездящими по области?

Виталий В, сегодня 17:05

Александр, на автобусах сейчас от силы 50% ездит, остальные на личных авто...
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