В клубах молодой семьи Поморья пройдет акция ««Мой родной язык» В преддверии Международного дня родного языка, который в России отмечают 21 февраля, в клубах молодой семьи Архангельской области пройдет акция «Мой родной язык». Ее цель - сформировать у северян бережное отношение к родному языку и гордость за принадлежность к своему народу и культуре. В рамках акции детям и родителям расскажут об истории праздника, проведут игру-викторину «Язык родной - дружи со мной» и творческие мастер-классы «Дерево добрых слов».



- Этот праздник призван привлечь внимание к проблеме исчезновения языков и их сохранения. Чтобы сберечь свой язык, на нем надо правильно говорить. Каждый должен задуматься, не засоряет ли он язык не нужными словами, грамотно ли пишет. А ещё в этот день мы должны вспомнить, какое множество языков в мире, и каждый из них надо ценить, ведь язык – это культура народа. Он формирует восприятие жизни и сознание, - отметила сотрудник центра Любовь Братушева. Нашли ошибку? Выделите текст,

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