Весной этого года начнутся работы по ремонту Набережной Георгия Седова Активисты общественного совета Соломбальского округа обсудили с Игорем Годзишем перспективы ремонта набережной Георгия Седова. Разработан и утвержден график строительства, закупаются материалы для производства работ. Об этом на заседании совета сообщил представитель подрядчика – северодвинской строительной компании «СпецФундаментСтрой» Александр Москаленко.



– В апреле приступаем к устройству шпунтовой стенки. Работы будут вестись с воды. Окончание строительства гидротехнических сооружений запланировано на конец 2017 года, в течение 2018-го ожидаем, когда закончится релаксация и усадка грунта, в 2019-м занимаемся благоустройством. Согласно контракту, в декабре 2019 года мы должны сдать объект заказчику, – пояснил Александр Москаленко.



Он рассказал, что на время производства работ территория будет огорожена. Для пешеходов обустроят переходы, а со стороны акватории установят специальные буйки для ограничения плавания, в том числе маломерных судов.



Сейчас на набережной Георгия Седова лежит много бетонных конструкций, которые используются в качестве временного варианта берегоукрепления. Депутат Сергей Красильников предложил пустить их в дело – измельчить и использовать для отсыпки дорог на том же 21-м лесозаводе, где есть такая потребность.



Коммерческий директор ЗАО «Арктик Консалтинг Сервис» Павел Андреев поделился подобным опытом:



– У нас на терминале в прошлом году снесли много старых бетонных строений. Мы поставили дробилку, измельчили материалы и использовали их для отсыпки. Дробилка стоит, площадка есть – доставляйте конструкции к нам на терминал, поможем сделать.



Александр Москаленко заверил, что этот вариант будет проработан.



Предложения Павла Андреева участники заседания назвали хорошим примером интеграции бизнеса в решение городских проблем. Именно этому, в том числе, и должна способствовать работа общественных советов.



Реконструкция набережной – не единственный знаковый проект для корабельной стороны, о котором шла речь на встрече с общественным советом. В районе улицы Валявкина и Никольского проспекта планируется возведение уникального для региона научно-лабораторного комплекса исследований Арктики. Весьма ожидаемый объект – жилой комплекс завода «Красная Кузница», проект которого сейчас проходит госэкспертизу, - сообщает пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

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