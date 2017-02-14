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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/20/49227.html

Общество

В Архангельске пройдут "Дни Арктики"

В Архангельске пройдут "Дни Арктики"
Мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к проблемам арктического региона, будут проходить с 17 по 28 февраля.

В рамках «Дней Арктики» в САФУ будут работать книжные выставки, фотовыставки, выставки детского рисунка, пройдет презентация сборника «Арктический туризм в России», состоится презентация разработанной в Архангельске настольной игры «Северные мореплаватели», состоятся встречи с участниками экспедиции «Арктический плавучий университет» и другие мероприятия.

На открытии «Дней Арктики» научно-образовательная площадка «Арктик-фонд» представила выставку «Арктический курс САФУ», которая включает в себя 25 изданий, посвященных освоению и изучению арктического региона учеными САФУ имени М. В. Ломоносова. 

Заведующая сектором инновационно-методического отдела ИЦНБ Кристина Ловкова рассказала о новых книжных поступлениях изданий по арктической тематике, доступных читателям в отделе «Арктик-фонд».

—Книги по арктической тематике выпускаются редко, они дорогие, их сложно найти в книжных магазинах, но мы стараемся регулярно пополнять нашу коллекцию. Сейчас мы приобрели 11 новых изданий из серии «Полярные исследования». Это научно-популярная литература, которая рассказывает о наиболее интересных арктических исследователях, русских и зарубежных. В электронном формате этих книг пока нет», – сообщила Кристина Александровна.

Также Кристина Ловкова представила новую интерактивную карту «Арктика на карте Архангельска», разработанную сотрудниками «Арктик-фонда». Идея создания интерактивной карты возникла после проведения квест-ориентирования «Имена исследователей Арктики на карте Архангельска» в рамках прошлогодних Дней Арктики.

—Интерактивной картой можно воспользоваться на виртуальном портале «Арктик фонда» – с ее помощью вы сможете найти информацию о названиях улиц, связанных с освоением Арктики, и о персоналиях арктических исследователей. Карта рассчитана на студентов первых-третьих курсов, а также на старшеклассников. Она будет дорабатываться, пополняться новой информацией», – пояснила Кристина Ловкова.

Заведующий сектором информационно-аналитического отдела научной библиотеки имени Е. И. Овсянкина Евгения Савельева рассказала о проекте «Арктика в лицах», который призван популяризировать информацию о видных арктических исследователях, сообщает пресс-служба САФУ.

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