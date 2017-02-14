Подарочный сертификат на 25 тысяч рублей был вручен абсолютному чемпиону состязаний Олегу Широкому.
Напомним, соревнования конников были возрождены в Мезени после 38-летнего перерыва в 1995 году.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/19/49225.html
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В Мезени выбрали лучшего конника
фото с сайта правительства Архангельской области
На мезенском ипподроме состоялась торжественная церемония награждения победителей Х областных соревнований конников на лошадях мезенской породы.
Подарочный сертификат на 25 тысяч рублей был вручен абсолютному чемпиону состязаний Олегу Широкому.
Напомним, соревнования конников были возрождены в Мезени после 38-летнего перерыва в 1995 году.
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