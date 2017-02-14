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Понедельник, 20 февраля, 00:40

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/19/49223.html

Общество

Вопрос рыбного снабжения в Поморье может разрешить Путин

Вопрос рыбного снабжения в Поморье может разрешить Путин
фото с сайта правительства Архангельской области
Продолжая рабочий визит в Мезенский район, губернатор Игорь Орлов провел встречу с главами поселений и руководителями местных предприятий. Отдельной темой встречи стала государственная поддержка рыболовецких колхозов, осуществляющих деятельность в Мезенском районе.

 Сегодня на территории работают четыре рыболовецких колхоза, которые являются градообразующими предприятиями и обеспечивают работой большую часть населения.

Руководители рыбодобывающих предприятий выступили с беспокойством в части перераспределения квот и налоговой нагрузки.

— Мы глубоко занимаемся этой проблемой. Вашу тему мы не бросим. Можно сколько угодно говорить о финансовых группах и чьих-то интересах. Но вопрос только один: где рыба? Стоит задача насытить внутренний рынок, накормить северян и жителей страны. Если мы сможем вместе внятно сформулировать свои опасения, я обращусь к Президенту России, к визиту которого готовятся в Архангельске, – резюмировал Игорь Орлов.

Вчера 15:24

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Комментарии
Гость, вчера 19:00

Сам 5 процентник ничего не может и надеется на президента

Петя, вчера 19:04

Орлов, наруководился уже!

Пенсионер, вчера 19:10

А зачем нам тогда такой губернатор, если все решает президент? Пора ему сдать полномочия, он только занимает место.

Ветеран, вчера 22:29

Путин В.В. может все. Это мы знаем и без Вас. Не считайте жителей области дураками. Перестаньте балаболить. Что можете Вы, кроме как болтать? А обратиться к Президенту Вы могли и не раз, в период Вашего княжества (5 лет0.
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