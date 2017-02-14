Вопрос рыбного снабжения в Поморье может разрешить Путин фото с сайта правительства Архангельской области Продолжая рабочий визит в Мезенский район, губернатор Игорь Орлов провел встречу с главами поселений и руководителями местных предприятий. Отдельной темой встречи стала государственная поддержка рыболовецких колхозов, осуществляющих деятельность в Мезенском районе. Сегодня на территории работают четыре рыболовецких колхоза, которые являются градообразующими предприятиями и обеспечивают работой большую часть населения. Руководители рыбодобывающих предприятий выступили с беспокойством в части перераспределения квот и налоговой нагрузки. — Мы глубоко занимаемся этой проблемой. Вашу тему мы не бросим. Можно сколько угодно говорить о финансовых группах и чьих-то интересах. Но вопрос только один: где рыба? Стоит задача насытить внутренний рынок, накормить северян и жителей страны. Если мы сможем вместе внятно сформулировать свои опасения, я обращусь к Президенту России, к визиту которого готовятся в Архангельске, – резюмировал Игорь Орлов. Нашли ошибку? Выделите текст,

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