Вопрос рыбного снабжения в Поморье может разрешить Путин

Сегодня на территории работают четыре рыболовецких колхоза, которые являются градообразующими предприятиями и обеспечивают работой большую часть населения.
Руководители рыбодобывающих предприятий выступили с беспокойством в части перераспределения квот и налоговой нагрузки.
— Мы глубоко занимаемся этой проблемой. Вашу тему мы не бросим. Можно сколько угодно говорить о финансовых группах и чьих-то интересах. Но вопрос только один: где рыба? Стоит задача насытить внутренний рынок, накормить северян и жителей страны. Если мы сможем вместе внятно сформулировать свои опасения, я обращусь к Президенту России, к визиту которого готовятся в Архангельске, – резюмировал Игорь Орлов.
Сам 5 процентник ничего не может и надеется на президента
Орлов, наруководился уже!
А зачем нам тогда такой губернатор, если все решает президент? Пора ему сдать полномочия, он только занимает место.
Путин В.В. может все. Это мы знаем и без Вас. Не считайте жителей области дураками. Перестаньте балаболить. Что можете Вы, кроме как болтать? А обратиться к Президенту Вы могли и не раз, в период Вашего княжества (5 лет0.