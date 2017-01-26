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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/19/49220.html

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80 лучших людей Архангельской области: Антонина Колотилова

80 лучших людей Архангельской области: Антонина Колотилова
90 лет назад это был небольшой самодеятельный коллектив из Великого Устюга. Сегодня его знают не только в Архангельске и нашей стране, но и во всем мире. Когда Антонина Колотилова создавала Северный хор, она даже предположить не могла, что через десятилетия без него нельзя будет представить российскую культуру.

Будущая первая в Архангельской области народная артистка родилась в 1890 году в деревне Жилино, недалеко от старинного города Великий Устюг в многодетной семье. Уже в юности обнаружился неподдельный интерес к народной культуре. И в возрасте 30 лет она организовывает первый женский ансамбль, где пели домохозяйки. Тогда это были «квартирники» - именно в доме Колотиловой проходили репетиции и спевки. Дело пошло, появились слушатели и поклонники. А в 1922 году состоялась историческая встреча Колотиловой с самим Митрофаном Пятницким. Эта встреча и стала толчком к созданию Северного хора.

Официальной датой рождения коллектива стало 8 марта 1926 года. В хоре тогда насчитывалось всего 12 певиц. Костюмами служили наряды мам и бабушек - настоящие крестьянские сарафаны и блузы. А через пять лет состоялся перевод радиостанции, на базе которой работал хор, в Архангельск. С тех пор Колотилова и ее коллектив стали настоящими северянами. В 1940 году хор получил статус профессионального, а в годы войны он давал сотни фронтовых концертов по всей стране.

Главная заслуга Колотиловой – попытка сберечь народную культуру. Именно здесь, в Архангельской области, особенно в ее глубинке, сохранились родники фольклора. Сказительницы Мария Кривополенова, Марфа Крюкова, Маремьяна Голубкова – это настоящие кладовые сказов и былин. Антонина Яковлевна взяв за основу их самобытность, переложила сказы в формат хоровых песен.

Мама-основательница застала и первые зарубежные триумфы своего детища. В 1959 году хор выезжал на гастроли в Польшу и Болгарию, в 1961-м – в Чехословакию. В сентябре-октябре 1961 года Северный хор выступал на Фестивале балета, проводившемся в связи с советской выставкой в Париже. А в 1960 году ей, первой в нашем регионе, было присвоено почетное звание народной артистки РСФСР. Еще раньше она была удостоена Государственной премии СССР. После этого почетные звания и награды получили десятки артистов хора.

Сегодня мы гордимся прославленным коллективом. Уже после кончины Колотиловой хор получил статус академического, что ко многому обязывает. А выступления Северного хора с тех пор прошли в большинстве стран мира, и везде его принимали с аншлагами.

Не менее важны были человеческие качества Антонины Яковлевны. Бывшая солистка хора Антонина Прокопьева вспоминает: «Антонину Колотилову я знала хорошо. Она для нас на самом деле была, как мать. Строгая, но строгая по делу. Всех любила. Могла и вызвать, и похвалить. Не зря ее матушкой все звали. Она буквально жила каждым человеком, учила нас и как одеваться, и как себя вести на людях».

В Архангельске в память об основательнице Северного хора установлены две мемориальные доски – на доме, где она проживала и на здании бывшего радиокомитета, где базировался коллектив. Не один год идут разговоры о присвоении хору имени Колотиловой. Наверное, это было бы справедливо, ведь не будь ее, возможно, мы бы никогда не получили этот, говоря современным языком, всероссийский культурный бренд.

Дело Антонины Колотиловой продолжила ее ученица – Нина Константиновна Мешко. А сама основательница Академического хора похоронена в Архангельске на Вологодском кладбище. На ее могилу часто приходят артисты Северного хора. И, вместо слов, они поминают легендарную родительницу песнями…

Алексей Морозов, Сегодня 10:55

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