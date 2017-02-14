На острове Бревенник ремонтируют транспортную переправу

По информации, полученной от владельца транспортной переправы между поселком 14-го л/з и Маймаксанским Лесным портом на о. Бревенник (ООО «Транспорт»), в настоящее время работа понтона временно приостановлена.

Сегодня днем проходящим по судоходному руслу в фарватере реки Северная Двина сухогрузом была повреждена разводная часть переправы, вследствие чего движение по ней автомобильного транспорта в настоящее время невозможно. Владелец переправы – ООО «Транспорт» - проводит её обследование с целью установления дефектов, после чего приступит к ремонту.

Данная переправа не является муниципальной, однако городские власти держат на контроле ситуацию с обеспечением транспортным сообщением жителей о. Бревенник, готовы оказать необходимую помощь.

Пешеходная ледовая переправа между п. 14-го Лесозавода и Маймаксанским Лесным портом работает в штатном режиме, - сообщает пресс-служба городской администрации.