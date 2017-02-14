В Архангельске объявили победителей регионального чемпионата WorldSkills Russia Фото пресс-службы правительства области В Архангельске завершился чемпионат «Молодые профессионалы Поморья», в котором приняли участие 25 студентов колледжей и техникумов. Конкурсанты демонстрировали свое мастерство в пяти компетенциях: электромонтаж, малярные и декоративные работы; плотницкое дело и парикмахерское искусство; преподаватель младших классов. По итогам работы экспертной комиссии победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы Поморья» (WorldskillsРоссия) стали: в компетенции «Электромонтаж» – Константин Романюк, Котласский электромеханический техникум; в компетенции «Малярные и декоративные работы» – Ирина Никитина, Плесецкий торгово-промышленный техникум; в компетенции «Плотницкое дело» – Илья Серхачев, Архангельский финансово-промышленный колледж; в компетенции «Парикмахерское искусство» – Виктория Никонова, Архангельский финансово-промышленный колледж; в компетенции «Преподаватель младших классов» – Ая Гумело, Архангельский педагогический колледж. Победители примут участие в отборочных соревнованиях национального чемпионата Worldskills, которые организованы в семи регионах России. Финал пройдёт в Краснодаре с 16 по 19 мая, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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