В Архангельске объявили победителей регионального чемпионата WorldSkills Russia

Конкурсанты демонстрировали свое мастерство в пяти компетенциях: электромонтаж, малярные и декоративные работы; плотницкое дело и парикмахерское искусство; преподаватель младших классов.
По итогам работы экспертной комиссии победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы Поморья» (WorldskillsРоссия) стали:
в компетенции «Электромонтаж» – Константин Романюк, Котласский электромеханический техникум;
в компетенции «Малярные и декоративные работы» – Ирина Никитина, Плесецкий торгово-промышленный техникум;
в компетенции «Плотницкое дело» – Илья Серхачев, Архангельский финансово-промышленный колледж;
в компетенции «Парикмахерское искусство» – Виктория Никонова, Архангельский финансово-промышленный колледж;
в компетенции «Преподаватель младших классов» – Ая Гумело, Архангельский педагогический колледж.
Победители примут участие в отборочных соревнованиях национального чемпионата Worldskills, которые организованы в семи регионах России. Финал пройдёт в Краснодаре с 16 по 19 мая, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.