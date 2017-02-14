В Архангельске отметили День российских студенческих отрядов

Молодежь Архангельской области отметила День российских студенческих отрядов. Эта дата важна для бойцов и ветеранов движения всех поколений, потому что студенческие отряды – это не только школа для будущих профессионалов, но и место, где молодые люди обретают настоящих друзей и единомышленников.

Напомним, государственный праздник был учреждён Указом Президента РФ и впервые отмечался в 2014 году.

В Северном государственном медицинском университете праздник начался с ярмарки-презентации студотрядовского движения. Два года назад в регионе вновь возродились отряды медиков. Начинали с формирования двух небольших по численности отрядов. На данный момент сформировано и работают уже семь отрядов общей численностью 152 человека.

«За последние два года студотрядовское движение в нашем вузе успешно развивается. Мы двигаемся дальше, немного трансформируемся, но при этом можно сказать, что сейчас себя ощущаем очень уверенно в этом движении. Безусловно, нам нужно стремиться к тому, чтобы больше студентов выезжало на трудовой семестр. Это наша первостепенная задача», - сказала начальник управления по внеучебной и социальной работе СГМУ Елена Корниенко.

В рамках ярмарки-презентации стать бойцом студенческого отряда мог любой желающий. Для этого следовало заполнить анкету.

Каждый студенческий отряд медиков по-своему уникален, работает в своем направлении. Так, отряд «Вита», в состав которого входят студенты лечебного и педиатрического факультета, реализуют проект «Мобильный студенческий здравпункт». В рамках проекта ребята выезжают в поликлиники города, где измеряют давление, консультируют пациентов, как правильно питаться, рассказывают о последствиях вредных привычек.

Студентка стоматологического факультета Алена Полуянова приехала учиться в Архангельск из Вологды и сразу же вступила в движение. Так как она будущий стоматолог, то вступила в ряды бойцов уникального, единственно в России студотряда под названием «32».

«Наш отряд – уникальный. В рамках работы мы приходим к деткам в детские сады, в школы и проводим профилактические уроки, учим их ухаживать за зубами, показываем мультики про кариес. В летний период выезжаем на работу в больницы и поликлиники. Работаем в глубинке», - рассказала Алена Полуянова.

В рамках праздничных мероприятий архангельские студотрядовцы присоединились к всероссийскому флешмобу «День в бойцовке». Кроме этого, состоялся Совет ветеранов движения студенческих отрядов Архангельской области, на котором обсудили прошлый сезон и озвучили планы работы в 2017 году.

Директор ГАУ Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов» Юрий Комолятов отметил, что в сезон 2017 года будет сформировано почти 50 отрядов общей численностью более 1200 человек. Ребята будут работать на всероссийской стройке «Поморье», в сфере детского отдыха, будут сформированы отряды проводников, медиков. Также ребята поедут работать в другие регионы и в муниципальные образования области.

«Отмечу, что с 2017 года возобновляет свою работу легендарный студотряд «Гандвик». 15 человек будут работать на Земле Франца-Иосифа», - добавил Юрий Комолятов.

Завершились праздничные мероприятия гитарным вечером студенческих отрядов региона.