Температура воздуха -1,-6°, ночью при прояснениях в восточных и юго-восточных районах -7,-12°, - сообщает Северное УГМС.
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Суббота, 18 февраля, 10:31
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/18/49211.html
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18 февраля в Поморье температура воздуха опустится до -12°
Облачная погода. Снег, в северных районах местами сильный снег. Днем местами метель. Ветер юго-западный и южный 7-12 м/с; днем в северной половине области северо-западный и северный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха -1,-6°, ночью при прояснениях в восточных и юго-восточных районах -7,-12°, - сообщает Северное УГМС.
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