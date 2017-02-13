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Северодвинск готовится встречать участников Арктического форума

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Пятница, 17 февраля, 17:49

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/17/49206.html

Общество

Северодвинск готовится встречать участников Арктического форума

Северодвинск готовится встречать участников Арктического форума
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
В течение двух дней представительная комиссия осмотрела 13 отелей, где планируется разместить участников Международного арктического форума «Арктика - территория диалога», и здание ледовой арены на Яграх.

Здания осматриваются на предмет антитеррористической защищённости, пожарной безопасности. В сферу внимания комиссии попали электрощитовые, теплоцентры, системы водоснабжения и водоотведения.

Замечания, выявленные в ходе проверки, незначительны. Например, кое-кому из северодвинских отельеров необходимо обновить планы эвакуации, актуализировать информацию о номерах телефонов экстренных служб, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

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Комментарии
Гость, сегодня 16:27

В Северодвинске общественные туалеты не готовы к форуму. Было два, да и те закрыли из за антисанитарного состояния. Мэрия ремонтировать не собирается. Говорят - денег нет.Губернатор Орлов! Дайте денег Северодвинску на ремонт туалетов. Центр атомного судостроения, атомоходы строят, а тут такой конфуз. Участникам форума на улице придется в кустики бегать, как это делают северодвинцы.
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