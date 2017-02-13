Северодвинск готовится встречать участников Арктического форума

Здания осматриваются на предмет антитеррористической защищённости, пожарной безопасности. В сферу внимания комиссии попали электрощитовые, теплоцентры, системы водоснабжения и водоотведения.
Замечания, выявленные в ходе проверки, незначительны. Например, кое-кому из северодвинских отельеров необходимо обновить планы эвакуации, актуализировать информацию о номерах телефонов экстренных служб, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
В Северодвинске общественные туалеты не готовы к форуму. Было два, да и те закрыли из за антисанитарного состояния. Мэрия ремонтировать не собирается. Говорят - денег нет.Губернатор Орлов! Дайте денег Северодвинску на ремонт туалетов. Центр атомного судостроения, атомоходы строят, а тут такой конфуз. Участникам форума на улице придется в кустики бегать, как это делают северодвинцы.