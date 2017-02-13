Архангельских школьников примут в «Юнармию»

18 февраля в 11.00 на базе 28-го отряда специального назначения внутренних войск «Ратник» в Архангельске состоится торжественная церемония вступления школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Ряды юнармейцев пополнят более 100 воспитанников военно-патриотических клубов Поморья. В торжественной обстановке ребятам будет вручена символика движения. Каждый отряд получит специальное знамя. После этого новоиспеченные юнармейцы примут присягу и зачитают клятву. Участие в мероприятии примет начальник главного штаба «Юнармии» Дмитрий Труненков. Организатором мероприятия выступает региональный центр патриотического воспитания.

Помимо этого, участников и гостей мероприятия ждут показательные выступления спецназа «Ратник», полевая кухня, различные мастер-классы, выставки оружия, экскурсия по музею боевой славы, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".