Ветер юго-западный и южный ночью 8-13 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях в южных районах до до -15°; днем -1,-6°, на юго-востоке области -6,-11°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 17 февраля, 11:32
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/17/49190.html
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17 февраля в Архангельской области пройдет небольшой снег
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный и южный ночью 8-13 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях в южных районах до до -15°; днем -1,-6°, на юго-востоке области -6,-11°, - сообщает Северное УГМС.
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