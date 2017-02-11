Соловецкие школьники приехали в Москву

16 февраля делегация соловецких школьников прибыла из Архангельска в Москву.

Цель поездки юных соловчан в столицу – посещение матчей финального этапа традиционного турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, а также участие в соревнованиях по хоккею на валенках.

17 февраля в рамках спортивного форума состоится турнир по хоккею на валенках. В нём примут участие пять детских команд. Сборная Соловецкой средней школы сыграет с командами «Московские Суворовцы» и «Московский Муфтият», сборной воскресных школ Москвы и ледовой дружиной из Ленинградской области.

Кроме всероссийского турнира по мини-хоккею, визит соловецких школьников в первопрестольную насыщен культурной программой. Юные северяне посетят Храм Христа Спасителя, Кремль и Красную площадь. На Соловки ребята вернутся 20 февраля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.