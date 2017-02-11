В столице Поморья выберут лучшего молодого педагога

В Архангельске стартовал очный этап регионального конкурса «Педагогический дебют – 2017». Своими наработками делятся преподаватели школ и профессиональных училищ, чей трудовой стаж не превышает четырёх лет.

В заочном отборочном туре приняли участие 44 человека из 15 муниципальных образований области. До решающих конкурсных выступлений было допущено десять наставников. В ходе очного этапа молодым педагогам предстоит выступить с презентацией своих проектов, а также принять участие в профессиональной дискуссии.

В последние годы наблюдается повышение роста интереса к педагогическим профессиям. Так, впервые за последние годы количество выпускников педагогических колледжей и вузов, которые пришли работать в школы и детские сады Поморья, превысило отметку в 200 человек, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.