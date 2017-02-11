В Архангельске будет гостить мамонтенок Люба

С 29 марта в музее Художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова можно будет увидеть этот необычный экспонат.

Мамонтенок Люба на сегодняшний день является одним из самых древних арктических артефактов, которые позволяют прикоснуться к интереснейшей истории нашей планеты.

Уникальному по степени сохранности малышу 42 тысячи лет, хотя биологический возраст составляет месяц. Он найден в мае 2007 года оленеводом Юрием Худи в верхнем течении реки Юрибей на полуострове Ямал. Свое имя детеныш получил в честь жены оленевода. Выставка так и называется «Находка на краю земли».

По мнению специалистов, мамонтенок отстал от матери, поскользнулся и упал с обрыва в реку, захлебнувшись илом. Но именно эта среда оказалась тем самым подходящим консервантом, позволившим древнему животному сохраниться до наших дней. Из-за того, что мамонтенок оказался сначала в кислой болотистой почве, а затем в условиях вечной мерзлоты, он сохранился полностью. На теле Любы можно увидеть даже кусочки шерсти.

Мамонтенок Люба пробудет в Архангельске до 1 июля, сообщает министерство культуры Архангельской области.