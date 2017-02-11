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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/16/49180.html

Общество

1 марта заканчивается прием заявлений на участие в ГИА-9

1 марта заканчивается прием заявлений на участие в ГИА-9
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на участие в государственной итоговой аттестации 2017 года для выпускников 9 классов необходимо подать до 1 марта (включительно).

Для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации - основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11 классов при окончании школы.
Для школьников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, а также для учащихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и заграншкол итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Указанные лица могут выбрать форму проведения экзаменов, ОГЭ или ГВЭ, по своему желанию.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета – русский язык и математику и два предмета по выбору.

Предметы, сдаваемые по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки). Школьники, изучавшие родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке, могут также выбрать для сдачи эти предметы.

Каждый выпускник может выбрать только два предмета из числа предметов по выбору. При выборе предметов следует обратить внимание, что порядок приема в 10-е профильные классы (классы с углубленным изучением отдельных предметов) определяет образовательная организация. Если выпускник желает продолжить обучение в профильном классе, необходимо ознакомиться с этим порядком на сайте школы до подачи заявления на участие в ГИА-9 и узнать, какие предметы по выбору необходимо сдать.

Школьники, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.

Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо успешно пройти ГИА по всем четырем сдаваемым предметам. Если выпускник получил на ГИА-9 неудовлетворительный результат по одному или двум из сдаваемых учебных предметов, то он может повторно сдать эти экзамены в резервные дни.
Если выпускник не прошел ГИА-9 или получил неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получил повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов при пересдаче в резервный день, то он может еще раз пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки в сентябре.
Основной этап для выпускников 9-х классов пройдет с 26 мая по 24 июня, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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