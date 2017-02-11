В Архангельске пройдёт праздник Масленицы

В воскресенье 26 февраля для архангелогородцев на Набережной Северной Двины в районе улицы Попова в полдень состоится традиционное масленичное гуляние «Масленица блинная, веселая, былинная».

Начнется праздник с шествия «Масленичного свадебного поезда», который начнется с улиц Северных конвоев и пройдет до ул. Попова.

Жителей города ждут театрализованное выступление «Как Объедуха Масленовна жениха искала», игрища, конкурсы, работа ярмарочных рядов.

Гостей ждут озорные герои, которые ярко и весело будут прославлять Масленицу, чествовать приход весны. Также горожан ожидает концертная программа, в которой будет место песням и пляскам с участием творческих объединений центров. В это же время любой желающий может попробовать свои силы в различных конкурсах и играх – футбольном турнире, масленичном столбе, масленичном забеге – каждому найдется дело по душе.

«Пролилось маслице на дороге – уноси, зима ноги» - так называется обряд прощания с Масленицей, который пройдет в 14.30 в зоне рекреации в районе ул. Попова.

Масленичный костер разгорится, провожая зиму, в 14.50.

В ходе проведения площадки будет работать ярмарка. Веселое настроение, улыбки, задор, соревновательный настрой ждут гостей праздника «Масленица блинная, веселая, былинная», - сообщает пресс-служба городской администрации.