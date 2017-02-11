В Архангельске продолжают убирать снежные завалы

Проверка показала, что на перекрестках пр. Новгородский-ул. Садовая, пр. Новгородский- ул. Гайдара снег вывезен.
Сейчас специализированная техника очищает проезжую часть от снега, отгружая его в самосвалы на перекрестке с ул. Вологодской, - сообщает пресс-служба городской администрации.
- Большую часть снега уже вывезли. Сейчас – основной упор на уборку снежных завалов на дорогах третьей категории. Уборку затрудняют машины, оставленные нерадивыми владельцами на обочинах дорог. Работу по уборке будем продолжать, - отметил директор ЗАО «АГСУМ» Владимир Тихонов.