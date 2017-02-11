В Архангельске продолжают убирать снежные завалы

В начале недели глава Архангельска Игорь Годзиш дал поручение продолжать работу по вывозу снега после уборки на проспекте Новгородском, чтобы не создавать снежных завалов на городских магистралях.

Проверка показала, что на перекрестках пр. Новгородский-ул. Садовая, пр. Новгородский- ул. Гайдара снег вывезен.

Сейчас специализированная техника очищает проезжую часть от снега, отгружая его в самосвалы на перекрестке с ул. Вологодской, - сообщает пресс-служба городской администрации.

- Большую часть снега уже вывезли. Сейчас – основной упор на уборку снежных завалов на дорогах третьей категории. Уборку затрудняют машины, оставленные нерадивыми владельцами на обочинах дорог. Работу по уборке будем продолжать, - отметил директор ЗАО «АГСУМ» Владимир Тихонов.