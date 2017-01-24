80 лучших людей Архангельской области: Владислав Иванов

Есть в Архангельске одна школа, в которой мечтали учиться многие дети с городских окраин и даже из центра. Руководил ей более 40 лет легендарный директор, чье имя стало символом слова «Учитель». Речь идет о 6-й школе, ныне гимназии и о Владиславе Дмитриевиче Иванове. Сегодня ему исполняется 88 лет.

О Владиславе Иванове знают в Архангельске все. И дело не только в регалиях: заслуженный учитель, Почетный гражданин города, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, почетный доктор САФУ… Иванов был и остается одним из лучших педагогов областного центра и, пожалуй, самым лучшим директором школы Архангельска в ХХ веке. Громкое утверждение? А вы попробуйте уточнить его у тысяч выпускников 6-й школы. Они добавят к этим словам еще множество других, самых-самых теплых.

Владислав Иванов родился в Шенкурске. В 1951 году окончил историко-филологический факультет Архангельского государственного педагогического института. Более 10 лет был на педагогической и партийной работе. А в далеком 1963 году был назначен директором средней школы № 6, возглавляя ее в течение 43 лет. При нем в 1995 году школа получила статус гимназии, а в 2001 году была признана «Школой Года» в рамках конкурса министерства образования РФ. Вы только задумайтесь: среди выпускников гимназии семь лауреатов Ленинской и Государственной премий, два академика РАН, четыре член-корреспондента РАЕН. Среди учеников Владислава Иванова свыше 130 кандидатов и 15 докторов наук! Академиком стал его сын – Сергей Владиславович, известный российский физик. Такие вот поводы для гордости.

Всем нам путевку во взрослую профессиональную жизнь дают наши учителя. Кому-то везет, и его способности вовремя оказываются замечены. Такой ученик знает, чем займется в жизни. Владислав Иванов и его педагогический коллектив были своеобразным компасом, указавшим верное направление нескольким поколениям архангелогородцев.

Журналист и поэт Сергей Ярыгин вспоминал: «В 1966 году по инициативе директора и шефов школы, Северного морского пароходства, было направлено ходатайство на имя министра образования о переводе учебного заведения на программу с углубленным изучением английского языка. Вопрос решился, но… Места для занятий вновь оказалось мало. Владислав Дмитриевич с депутатом Верховного Совета поехали в Москву. Им удалось побывать в министерстве, Госплане и даже Совете Министров, поскольку вопросы о строительстве в то время решались на весьма высоком уровне. И все-таки к 1 сентября 1976 года получилось именно так, как задумал директор!»

А в 1989 году 6-я школа первой прорубила «окно в Европу» - появилась возможность обмена учениками с американским побратимом Портлендом. Так символично окончилась для архангелогородцев «холодная война» с США.

Несколько лет назад Владислав Иванов издал книгу со скромным названием «История одной школы». Но, если смотреть глубже, то это история Архангельска в лицах. Ученые, артисты, врачи, промышленники, политики, капитаны, военные… Все они когда-то были детьми, мечтали о свершениях и победах.

Признаюсь, сам в детстве очень мечтал учиться в 6-й школе. С английским языком у меня особых проблем не было, вот и думал, что здесь из меня, глядишь, сделали бы переводчика или дипломата. Но учиться в 6-й мне не довелось, в те годы конкурс туда был почти как в институт кинематографии. А те, кто учился там, считают себя по праву счастливыми людьми.

Редакция «Двины-Информ» сердечно поздравляет Владислава Дмитриевича Иванова с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего!