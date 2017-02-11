В Архангельске прошёл флешмоб "Турбулентность"

В литературном сквере имени Е.С. Коковина состоялся флеш-моб «Турбулентность», организатором которого выступили ведущие праздничных программ города Архангельска и сотрудники Городской детской библиотеки имени Е.С. Коковина. Цель флеш-моба — уборка снега в сквере.

Литературный сквер им. Е.С. Коковина был открыт летом прошлого года. Это первый воплощенный в жизнь проект воссоздания парковой культуры города, реализованный благодаря совместным усилиям Администрации Архангельска, социально ответственного бизнеса и активной общественности.

- В этот недавно созданный уютный уголок нас привело желание сделать родной город чище. Очень хочется, чтобы для мамочек с детьми и колясками были комфортные места для прогулок, а любители книг с комфортом могли пройти в библиотеку, - пояснила один из инициаторов мероприятия Екатерина Коваленко.

Сотрудники библиотеки также приняли активное участие в акции. Общим усилиями в считанные минуты пешеходные дорожки сквера были очищены от снега. Библиотека приглашает горожан на свои мероприятия и прогулки в сквере, - сообщает пресс-служба городской администрации.