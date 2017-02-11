В Архангельске прошел митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана

15 февраля по всей стране чтят память воинов-афганцев, это день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Архангельске ежегодно ветераны боевых действий, родители погибших солдат и школьники собираются на «Площади памяти».

По словам директора департамента контроля и совершенствования государственного управления администрации губернатора и правительства Архангельской области Олега Русинова, в наших силах сделать так, чтобы каждое новое поколение знало о тех, кто когда-то отдал жизнь за свободу и независимость.

- Более пятнадцати тысяч солдат осталось в Афганистане, 88 человек из Архангельской области сложили головы на той войне, - сказал руководитель «Долга» Александр Лелетко. - Мы с доблестью и честью выполнили свой интернациональный долг. И сегодня мы собрались на нашем мемориале, чтобы почтить память погибших, вспомнить боевых друзей, вспомнить наш Афган.

От имени главы Архангельска Игоря Годзиша благодарность отцам и матерям, воспитавшим настоящих защитников нашего Отечества, выразил исполняющий обязанности заместителя главы города – руководителя аппарата Николай Евменов.

- Мы должны помнить ребят, отдавших свою жизнь и здоровье, чтобы защитить интересы нашего государства, - сказал он. - Хочу поблагодарить всех, кто участвует в таких значимых для нашего города, для нашей родины мероприятиях, не забывает о знаковых для нашей страны событиях. Особенно это важно для молодежи, патриотизм сегодня выходит на первый план.

Николай Евменов напомнил, что в ближайшее время запланирована встреча активистов Архангельской общественной организации «Долг» с главой города, которая призвана наладить более тесное взаимодействие и сотрудничество для поддержки семей погибших, семей участников афганского конфликта, - сообщает пресс-служба городской администрации.