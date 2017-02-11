Ветер западный и юго-западный 5-10 м/с, утром и днем в северных районах порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью -12,-17°, днем -5,-10°; местами в северных районах ночью -7,-12°, днем 0,-5°, - сообщает северное УГМС.
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Четверг, 16 февраля, 19:03
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/16/49160.html
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16 февраля в Поморье ожидается слабая метель и гололед
© Pressfoto / Mikko
Переменная облачность. Местами ночью небольшой , днем небольшой и умеренный снег. Днем местами слабая метель, гололед.
Ветер западный и юго-западный 5-10 м/с, утром и днем в северных районах порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью -12,-17°, днем -5,-10°; местами в северных районах ночью -7,-12°, днем 0,-5°, - сообщает северное УГМС.
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