Телеканал "Правда Севера" займет 21 кнопку всех кабельных операторов региона

Сегодня в Москве прошло заседание Федеральной конкурсной комиссии по выбору обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации.

Конкурс проходил для двух федеральных округов - Южного и Северо-Западного. На Северо-Западе были представлены все регионы округа, по два участника от каждого.

От Архангельской области также было два участника - телеканал «Правда Севера холдинга «АТК-Медиа» и северодвинский телеканал «Свой Регион».

После заслушивания участников из Архангельской области победителем конкурса признан телеканал «Правда Севера», сообщает Регион29.

— Для нас это очень важное событие, потому что оно позволяет нам получить статус регионального общедоступного кабельного канала, – отметил главный редактор холдинга «АТК-Медиа» Денис Горин. - Мы планируем благодаря этому попасть в эфир кабельных операторов всех районов Архангельской области. Хотим вещать на весь регион. Будем производить соответствующий телевизионный контент: и новостной, и программный. Думаю, что в ближайшее время все жители региона увидят новое качественное кабельное региональное телевидение.