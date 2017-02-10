В Каргополе школьники и студенты сыграли в квест-игру «ПроВыборы» zigraymo.com Участниками квеста стали студенты Каргопольского педагогического колледжа и Каргопольского индустриального техникума и старшеклассники школ района. Игра была организована облизбиркомом Архангельской области и Каргопольской территориальной избирательной комиссией.Каждая из семи команд прошла семь игровых станций: будущие избиратели показали знания в области географии, математики, истории, правоведении и показали своё умение работать в команде, сообщает пресс-служба областного правительства.



—Мы хотим провести подобные квест-игры для школьников по всей Архангельской области. Напомню, что в январе такое мероприятие состоялось в Приморском районе, – отметил председатель облизбиркома Андрей Контиевский. – Мы пытаемся сформировать правовую культуру в личности со школьной скамьи, а игровая форма объяснения выборных процедур более понятна и доступна. Нашли ошибку? Выделите текст,

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