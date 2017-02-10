В Архангельске покажут постановку «Соловецкие юнги, наши мальчики русские...»

25 февраля в 15:00 Архангельский городской культурный представит спектакль «Соловецкие юнги, наши мальчики русские...», посвящённый 75-летию со дня создания Соловецкой школы юнг.

На мероприятие приглашаются школьники 4-11 классов и все, кто интересуется историей уникальной школы. «Соловецкие юнги, наши мальчики русские...» - пронзительное повествование о судьбе целого поколения.

В мае 1942 года приказом Наркома ВМФ СССР адмирала Н.Г. Кузнецова на Соловецких островах была создана школа юнг Северного флота, сформированная из 14-16-летних мальчишек. Юнги были самыми молодыми профессионально подготовленными участниками войны, которые в грозные годы вместе со взрослыми с оружием в руках встали на защиту родной страны.

За три выпуска в 1942-1944 гг. школа подготовила более 4 тысяч радистов, рулевых, боцманов, мотористов, электриков. В боях за Родину погиб каждый четвертый выпускник Соловецкой школы юнг.

Зачем они, совсем еще дети, идут на фронт? Почему готовы рисковать своей жизнью? У каждого из них своя причина, у всех - одна война... Об этом повествует театрализованное представление, подготовленное режиссёром-постановщиком Светланой Патракеевой и руководителем проекта Антоном Викульевым, - сообщает пресс-служба городской администрации.